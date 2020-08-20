В Тамбове 22 августа перекроют центр города

В Тамбове в связи с проведением торжественного мероприятия, посвященного Дню Государственного флага Российской Федерации, 22 августа введут ряд ограничений движения транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

21 августа с 22:00 и до окончания мероприятия 22 августа вводится запрет на остановку и стоянку транспорта (кроме транспорта участников мероприятия):

- на площади им. В.И. Ленина, в районе здания драматического театра;

- по проезду с односторонним движением вдоль здания администрации Тамбовской области, на участке от улицы Интернациональной до дома №17 по улице Максима Горького;

- по проезду вдоль здания администрации Тамбовской области от улицы Карла Маркса до дома №16 по улице Интернациональной.

А с шести утра 22 августа и до окончания мероприятия движение транспорта будет прекращено на следующих участках:

- по проезду с односторонним движением вдоль здания администрации Тамбовской области, на участке от улицы Интернациональной до дома №17 по улице Максима Горького;

- по проезду вдоль здания администрации Тамбовской области от улицы Карла Маркса до дома №16 по улице Интернациональной.

- Муниципальным учреждением «Спецтехуниверсал» с 22.00 21 августа и до окончания мероприятия будут установлены металлические ограждения по линии тротуара улицы Интернациональной (по четной стороне) от фонтана у здания администрации Тамбовской области до дома №16а по улице Интернациональной и по линии тротуара улицы Карла Маркса (по нечетной стороне) от дома №129 по улице Карла Маркса до дома №14 по улице Интернациональной. Также будут установлены ленточные ограждения от дома №14 до дома №16б по улице Интернациональной и по проезду с односторонним движением вдоль здания администрации Тамбовской области, на участке от улицы Интернациональной до дома №17 по улице Максима Горького, - пояснили в пресс-службе администрации города Тамбова.