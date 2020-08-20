В Тамбовской области без вести пропал 42-летний мужчина

Разыскивается Чернянский Владимир Юрьевич Фото: с сайта СУ СК России по Тамбовской области

В Тамбовской области следователи устанавливают местонахождение 42-летнего Чернянского Владимира Юрьевича. 3 августа этого года мужчина покинул место своего жительства в селе Екатеринино Никифоровского района и до сих пор домой не вернулся.

Приметы: рост 182 см, спортивного телосложения, волосы темные, глаза карие.

Был одет: черная майка, черные спортивные брюки, черные шлепки.

- Всех, кто обладает информацией о возможном месте нахождения Чернянского В.Ю. или обстоятельствах его исчезновения, следственные органы просят обратиться по телефону 8 915 670 86 14 (дежурный по управлению), - говорится в официальном сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Тамбовской области.