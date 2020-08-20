Двое детей получили травмы в авариях на Тамбовщине

На улице Моршанска сбили юного велосипедиста Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

За минувшие сутки, 19 августа, в Тамбовской области произошли две аварии с участием детей. В этот день, в 16 часов 50 минут на улице Комсомольской в районе дома №71 рабочего поселка Умет, 24-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21063» наехал на 12-летнего пешехода. С травмами подростка доставили в больницу. В аварии пострадал также 45-летний пассажир отечественного авто. Он самостоятельно обратился за помощью в Уметскую ЦРБ.

Еще одна авария, в которой травмы получил подросток, произошла в 17 часов 50 минут на улице Пролетарской в районе дома №28 города Моршанска. Здесь 43-летняя женщина-водитель автомобиля «Renault Logan» сбила 12-летнего велосипедиста.

- Мальчик получил травмы и был доставлен в ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.