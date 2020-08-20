45-летний тамбовчанин с ножом напал на сотрудниц двух офисов микрозаймов

Мужчина ворвался в офис микрозаймов с ножом Фото: УМВД России по Тамбовской области

На улице Коммунальной областного центра произошло разбойное нападение. Мужчина вошел в офис одной из финансовых организаций и стал угрожать ножом 28-летней женщине менеджеру. Визитер потребовал денег, и испуганная сотрудница отдала ему 900 рублей, а также несколько пластиковых банковских карт.

Женщина сразу обратилась за помощью в органы правопорядка. На место прибыла следственно-оперативная группа, работницу опросили и с ее слов составили описание нападавшего. Его приметы передали всем наружным службам, введена вариантная система.

Преступника не удовлетворил результат, и он решил заглянуть в соседнюю микрофинансовую организацию. Злоумышленник ворвался в другой офис и по той же схеме стал запугивать 31-летнюю сотрудницу. Опасаясь за свою жизнь, женщина вытащила из кассы деньги в сумме 9 000 рублей и отдала их мужчине с ножом.

Сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД по г. Тамбову сержант Александр Хохлов и младший сержант Влад Житенев подоспели в момент совершения второго преступления, стражи правопорядка скрутили и обезвредили мужчину, отобрав нож.

Подозреваемого доставили в отдел полиции, нож и все похищенное изъято. Мужчина сознался в содеянном. Как оказалось, 45-летний задержанный является жителем областного центра, по словам тамбовчанина, на преступление его толкнули материальные трудности. Выяснилось, что мужчина уже приходил несколько раз в один из офисов и занимал денег, но на этот раз злоумышленник решил взять «кредит», не возвращая средств. Установлено, что ранее он уже совершал схожие преступления и был судим.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ – «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», - сообщает пресс-служба УМВД России по тамбовской области. - Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.