В Тамбове загорелась моторная лодка с шестью пассажирами на борту

Из-за неисправности лодка загорелась прямо на воде Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

В Тамбове, на канале реки Цны, недалеко от ул. Набережной 21/1, загорелся моторный отсек лодки. В момент ЧП на ее борту находились 6 человек, в том числе один ребенок. Происшествие зафиксировали в 21 час 17 минут.

- Всех пассажиров горящей лодки спасли местные жители, людей доставили на берег. Их состояние удовлетворительное, медицинская помощь не потребовалась, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тамбовской области.

На месте возгорания работали два отделения пожарных частей. В 21 час 30 минут пожар ликвидировали, но лодка выгорела полностью.