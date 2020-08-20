На Тамбовщине дядя зарезал племянника

В Сосновском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Как установило следствие, поздно вечером, 8 июня этого года, обвиняемый вместе с племянником распивал спиртные напитки в доме у односельчанина. Во время застолья между родственниками произошла ссора, в ходе которой дядя нанес молодому человеку несколько ножевых ранений в область шеи и брюшной полости. 28-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.