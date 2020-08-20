Почти 13 тысяч первокурсников придут в сентябре на учебу в тамбовские вузы и техникумы

На Тамбовщине в 2020-2021 учебном году тамбовские вузы и техникумы пополнят 12 665 первокурсников. 5 565 ребят начнут получать среднее-профессиональное образование и 7 100 — высшее.

По информации регионального управления образования и науки, в текущем году первокурсников не оставят без торжественных линеек в честь «Дня знаний».

- В условиях распространения новой коронавирусной инфекции очные торжественные линейки, посвященные «Дню знаний», пройдут только для студентов-первокурсников с соблюдением всех эпидемиологических норм и требований Роспотребнадзора, - пояснили в управлении.