Из-за высокого спроса продлены авиарейсы из Тамбова в Симферополь и Сочи

Авиакомпания «РусЛайн» продлевает выполнение рейсов из Тамбова в Симферополь и Сочи до конца сентября. К такому решению руководство пришло из-за высокого спроса тамбовчан на эти направления.

- Мы видим большой интерес к южным направлениям у жителей Тамбовской области, и поэтому решили продлить рейсы в Сочи и Симферополь, тем самым позволяя еще большему количеству людей отдохнуть на черноморских курортах в бархатный сезон. Уверен, что большое количество пассажиров из Тамбова и области воспользуются этим предложением, - комментирует коммерческий директор авиакомпании «РусЛайн» Александр Крутов.

Расписание авиарейсов можно узнать здесь.