В Тамбовской области будут судить 19-летнего парня, ударившего полицейского ногой

В Кирсановском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

По версии следствия, вечером, 19 апреля этого года, молодой человек, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, был задержан полицейскими за совершение административного правонарушения. Во время помещения парня в служебный автомобиль, он ударил одного из стражей порядка ногой в грудь.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.