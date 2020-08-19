1 сентября начнут обучение более 96 тысяч тамбовских школьников

В новом учебном году образовательный процесс начнут 798 образовательных организаций

В новом учебном году на Тамбовщине за парты сядут 96 035 школьников с 1 по 11 классы. В первый класс пойдут 10 075 малышей, а в одиннадцатый – 4 тысячи выпускников.

По информации регионального управления образования и науки, 1 сентября начнут работу 798 образовательных организаций:425 школ, 282 детских сада, 63 организации дополнительного образования, 22 организации среднего профессионального образования и 6 областных центров помощи семьям и детям.

Кроме того, в управлении подчеркнули, что все школы области начнут новый учебный год в обычном режиме, но с соблюдением всех эпидемиологических норм и требований Роспотребнадзора. На сегодняшний день нет никаких оснований для переноса начала учебной деятельности.

Во 2-8 и 10 классах «День знаний» пройдет внутри классов. Для 1,9 и 11 классов допускается возможность проведения традиционных торжественных линеек. Это решение будет принимать сама образовательная организация, исходя из ситуации с заболеваемостью в том населенном пункте где она находится. Обязательным условием станет выполнение целого ряда требований: соблюдение дистанции между учениками, использование средств индивидуальной защиты, а также уменьшение времени продолжительности линеек.

В новом учебном году обязательным атрибутом школьной жизни в новом учебном году станет утренняя термометрия при входе. Также за каждым классом закрепят отдельный учебный кабинет, во многих школах занятия для разных параллелей классов будет осуществляться в разное время.

Занятия физкультурой школам рекомендовано проводить на свежем воздухе, если того будут позволять погодные условия. До начала работы образовательных организаций там будут проводить уборки всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств, а также обеззараживание воздуха рециркуляторами.

- Мы просим родителей с пониманием отнестись к этим мерам. Важно, чтобы дети с признаками распираторных заболеваний не допускались к учебному процессу. Обращаю внимание, что допуск детей к занятиям даже в случае пропуска одного дня будет осуществляться только на основании медицинской справки, - сказала Татьяна Котельникова, начальник управления образования и науки Тамбовской области.

Фото: региональное управление образования и науки