За изготовление и хранение оружия тамбовчанина оштрафовали на 100 тысяч рублей

Тамбовский районный суд признал местного жителя виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 и ч.1 ст.223 УК РФ «Незаконное изготовление и хранение огнестрельного оружия».

Установлено, что тамбовчанин при помощи подручных материалов незаконно изготовил самодельное огнестрельное оружие, которое хранил в своем сарае до момента задержания сотрудниками полиции.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом 100 000 рублей в доход государства, наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.