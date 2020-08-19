В Мичуринске женщина получила социальную выплату на несуществующего ребенка

Мичуринские полицейские раскрыли мошенничество, совершенное в начале июня этого года. 51-летняя местная жительница обратилась в ПФР с заявлением на предоставление социальной выплаты ребенку. Позже сотрудники пенсионного фонда поняли, что документы, которые подала женщина — поддельные, и обратились в правоохранительные органы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось найти и задержать злоумышленницу. Как выяснилось, мошенница предоставила в ПФР ложные справки о рождении ребенка, которые купила в другом регионе.

- В отношении неработающей 51-летней женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Деньги вернуть не удалось, она уже успела потратить все на собственные нужды. Теперь жительнице Мичуринска придется возместить ущерб из собственного кармана, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.