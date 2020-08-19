В администрации Тамбовской области возобновили личный прием граждан

На сайт администрации области во время самоизоляции поступило более 2200 электронных обращений Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В администрации Тамбовской области возобновили личные приемы граждан, а также личные приемы граждан в общественных приемных главы администрации области.

- Сегодня, 19 августа, с жителями Кирсанова встретится и.о. заместителя главы администрации области, начальник регионального финансового управления Любовь Третьякова. В Моршанске личный прием проведет и.о. заместителя главы администрации области Сергей Юхачев. Также сегодня личный прием в городах и районах проведут начальники областных управлений и руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Напомним, что в этом году в связи с введением ограничений из-за пандемии коронавируса личные приемы были приостановлены. Направить обращение тамбовчане могли онлайн. Всего на сайт областной администрации поступило более 2200 электронных обращений. Это на 50% больше аналогичного периода прошлого года.