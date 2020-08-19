В Тамбове сотрудники ППС задержали вора, вернувшегося на место преступления

В Тамбове на улице Агапкина, ночью, сотрудники ППС во время патрулирования района заметили подозрительного молодого человека, который что-то искал в автомобиле «Волга». Выяснилось, что это не его машина. При себе у парня были автомагнитола «Pioneer», фотоаппарат «Nikon», навигатор «Prestigiо» и две сим-карты.

20-летний парень был задержан за кражу. В отделе полиции он сознался в содеянном, и пояснил, что на преступление пошел из-за материальных трудностей.

Как оказалось, на место преступления злоумышленник возвращался дважды, так как потерял свой собственный мобильный телефон в «Волге». Именно в этот момент его и задержали.

- Похищенное изъято и передано законному владельцу. В отношении молодого человека ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.