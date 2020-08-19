51-летний тамбовчанин предстанет перед судом за развращение школьниц в интернете

В Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 132 УК РФ «Иные действия сексуального характера», ст. 135 УК РФ «Совершение развратных действий», ст.ст. 242, 242.1, 242.2 УК РФ «Незаконные изготовление и распространение порнографических материалов, в том числе с изображениями несовершеннолетних».

Как установило следствие, обвиняемый, временно проживающий в Москве, познакомился в одной из социальных сетей с девочками 12 и 13 лет. Мужчина под вымышленным женским именем переписывался с ними на интимные темы, отправлял им материалы порнографического характера, в том числе с изображением несовершеннолетних. Некоторые снимки он выдавал за якобы личные фотографии девочек, от имени которых вел переписку, и склонял «подруг» изготовить и переслать ему подобные фото. В случае отказа тамбовчанин грозился распространить их интимную переписку среди знакомых. Преступления были выявлены после обращений родственников девочек в полицию.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.