В Мичуринске задержали похитителя яблок

В ночь на 14 августа в дежурную часть МОМВД «Мичуринский» поступило сообщение о краже фруктов с территории яблоневого сада одного из хозяйств в селе Дубовое Мичуринского района. Выехавшие на место полицейские задержали автомобиль и подозреваемого в похищении. Как выяснилось, 41-летний мужчина около 21 часа пробрался на территорию сада, собрал 272 кг фруктов и погрузил их в автомобиль «Форд». Я блоки он планировал продать оптом. Похищенный урожай вернули сельхозорганизации.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ «Кража». Следует отметить, что местные жители не впервые покушаются на фрукты, в связи с этим руководителям хозяйств в сельской местности нужно усилить меры по сохранности урожая.