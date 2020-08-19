В Тамбове водитель мопеда вылетел с трассы и врезался в легковушку

30-летний мужчина въехал в припаркованную машину Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал мужчина, произошла 18 августа в 15 часов 15 минут на улице Аграрной в районе дома №2 «А» города Тамбова. 30-летний водитель мопеда «Virago» не справился с управлением, выскочил с дороги и врезался в припаркованный автомобиль «Lada Priora».

- В результате аварии водителя мопеда с травмами доставили во вторую городскую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.