В Тамбове открылись выставки, посвященные Антоновскому восстанию

19 августа, исполняется ровно 100 лет со дня начала событий, получивших позже в истории России и Тамбовщины название «Антоновщина». По этому случаю в Тамбове открылись тематические выставки.

В библиотеке имени А.С. Пушкина выставку организовали в рамках проекта Тамбовского библиотечного общества по истории Тамбовского крестьянского восстания 1920–1921 годов, который был поддержан Фондом президентских грантов. На реализацию проекта выделено почти три миллиона рублей.

Созданная экспозиция показывает разноплановость литературы по истории Тамбовского восстания, 1920–1921 гг., значительный интерес к тематике среди историков и краеведов.

- Познакомиться с ней может любой желающий до конца года в Тамбовской областной библиотеке имени А. С. Пушкина (ул. Интернациональная, д. 17, холл 4 этажа), - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Также при поддержке Фонда президентских грантов открылась экспозиция в Тамбовском областном краеведческом музее. Пересмотр важнейших теоретических, источниковедческих и методологических стереотипов подвигнул музейных исследователей на самостоятельные научные поиски и их музейное воплощение. К 100-летию Антоновского восстания сотрудниками музея подготовлены цикл видеолекций, посвященных событиям 1920-1921 годов.