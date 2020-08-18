Тамбовчане стали чаще брать ипотеку

В Тамбовской области увеличилось число ипотечных кредитов. Только за последний месяц жители региона взяли займов на 1 миллиард 256 миллионов рублей. В июне эта цифра составляла 999 млн. руб. Всего рост суммы кредитов к аналогичному периоду прошлого года составил 25,7%.

Средний размер выданного ипотечного кредита составил около 1,9 млн рублей сроком на 18,6 лет. Задолженность по ипотеке на 1 июля увеличилась на 8,5% до 36,5 млрд рублей. Своевременно обслуживаются 99,6% ипотечных жилищных кредитов.

- Повышение доступности ипотеки обеспечивается как за счет общего снижения процентных ставок, так и благодаря программам льготного кредитования с государственной поддержкой. Так, с 17 апреля по 1 ноября 2020 года действует государственная программа льготного кредитования на приобретение жилья от застройщика под 6,5%. В регионе по данной программе, согласно сведениям подразделений банков, принято свыше 640 заявок на одобрение кредита, из них уже выдано более 297 кредитов, – говорит управляющий Отделением по Тамбовской области ГУ Банка России по ЦФО Михаил Носенков.

При этом у граждан, попавших в связи с пандемией коронавируса в трудную экономическую ситуацию, остается возможность воспользоваться ипотечными каникулами. В Тамбовской области с марта было подано 54 таких заявки.