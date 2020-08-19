Тамбовчанка обманом взяла у друга геймера-приставку и сдала ее в ломбард

В Тамбове 27-летний местный житель стал жертвой мошенничества. Полицейские выяснили, что к нему домой пришла приятельница и попросила игровую приставку PS-4 под предлогом аренды.

Любитель компьютерных игр не отказал знакомой, которая пообещала ему вернуть имущество в самое ближайшее время. Вскоре молодой человек понял, что возвращать приставку она ему не собирается, и обратился в полицию.

В ходе оперативных мероприятий стражи порядка установили личность мошенницы. Ей оказалась 40-летняя женщина. В отделе полиции тамбовчанка рассказала, что сдала игровую приставку в ломбард и потратила полученные деньги на свои нужды.

- Выяснилось, что ранее задержанная уже имела проблемы с полицией. Ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.