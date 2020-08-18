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В Тамбове на улице Олега Кошевого откроют подростковый клуб

Каждый ребенок сможет найти себе занятие по душе
Ксения АлешинаКсенияАлешина
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Глава города Тамбова Наталия Макаревич во время выездного совещания осмотрела пустующее нежилое помещение на улице Олега Кошевого, д. 6. Известно, что его планируют предоставить в оперативное управление Центру внешкольной работы для открытия подросткового клуба и детско-юношеской спортивной школе единоборств №3 для проведения учебно-тренировочных занятий.

По словам заместителя главы администрации города Тамбова Ольги Дроновой, в течение последних 10 лет в этом микрорайоне активно строятся многоквартирные дома, где проживает много молодых семей. Поэтому открытие подросткового клуба в данном месте особенно актуально.

- В рамках встречи Наталия Макаревич дала поручение провести оценку здания и подготовить техническое задание для его реконструкции, а также определить направления деятельности нового подросткового клуба, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.