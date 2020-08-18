В Тамбове на улице Олега Кошевого откроют подростковый клуб

Глава города Тамбова Наталия Макаревич во время выездного совещания осмотрела пустующее нежилое помещение на улице Олега Кошевого, д. 6. Известно, что его планируют предоставить в оперативное управление Центру внешкольной работы для открытия подросткового клуба и детско-юношеской спортивной школе единоборств №3 для проведения учебно-тренировочных занятий.

По словам заместителя главы администрации города Тамбова Ольги Дроновой, в течение последних 10 лет в этом микрорайоне активно строятся многоквартирные дома, где проживает много молодых семей. Поэтому открытие подросткового клуба в данном месте особенно актуально.

- В рамках встречи Наталия Макаревич дала поручение провести оценку здания и подготовить техническое задание для его реконструкции, а также определить направления деятельности нового подросткового клуба, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.