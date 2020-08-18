«Тяжелых» пациентов из Мичуринска будут доставлять в областную больницу на вертолете

Строительство вертолетной площадки должны завершить к 28 сентября текущего года Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

В наукограде на территории ТОГБУЗ «Городская больница им. С.С.Брюхоненко г. Мичуринска» продолжается строительство специализированной вертолетной площадки. Работы идут в рамках реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение».

Благодаря площадке, «тяжелых» пациентов из Мичуринска смогут доставлять на вертолетах в областную больницу. Стоимость работ оценивается в 3,3 млн. рублей. Их планируют завершить 28 сентября этого года.

- На сегодня продолжается расчистка и планировка территории, а также осуществляется перенос сетей водоотведения. После чего, приступят непосредственно к организации самой площадки, - сообщают в пресс-службе администрации города Мичуринска.