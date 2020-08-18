Тамбовчане, которые по уважительной причине не смогут прийти на сентябрьские выборы, проголосуют на дому

Избиратели, которые по уважительной причине не могут прийти на сентябрьские выборы, будут голосовать на дому. Это возможно сделать как в сам единый день голосования 13 сентября, так и 11 или 12 сентября.

Для того, чтобы проголосовать на дому, тамбовчане должны подать письменное заявление или устное обращение в соответствующую участковую комиссию. Они могут быть переданы самим избирателем или при содействии других лиц в течение 10 дней до дня голосования.

Прием заявлений пройдет с 3 сентября по 13 сентября до 14:00 по московскому времени. В один из трех дней голосования, с 11 по 13 сентября, члены участковой избирательной комиссии придут к избирателю домой.

- В случае, если избиратель проживает не по месту регистрации (прописки), ему следует переписаться на избирательный участок по месту проживания не позднее 8 сентября 2020 года с помощью сервиса «мобильный избиратель» и подать заявление о голосовании на дому в соответствующую участковую комиссию по месту фактического проживания, - сообщает избирательная комиссия Тамбовской области.