Тамбовский пенсионер, сделавший замечание дочери по поводу злоупотребления алкоголем, поплатился жизнью

В Тамбовской области суд вынес приговор в отношении 44-летней жительницы Знаменского района. Ее признали виновной в гибели родного отца по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Как установили следствие и суд, 10 декабря прошлого года, во время ссоры с 75-летним отцом женщина ударила его ножом в голень и ушла к себе домой. Конфликт между родственниками произошел из-за сделанного замечания пенсионером по поводу того, что дочь злоупотребляет алкоголем и продает односельчанам домашнюю птицу и вещи. Пожилой мужчина скончался на месте происшествия из-за острой кровопотери.

- Приговором суда ей назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.