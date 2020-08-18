В Тамбове перекроют движение транспорта по улице Державинской

В связи с ремонтом автомобильной дороги в Тамбове перекроют движение по улице Державинской. Речь идет об участке от улицы Карла Маркса до улицы Носовской. Ограничения продлятся с 18 по 23 сентября. Они не коснутся транспортных средств жителей по месту регистрации и автомобилей спецслужб.

- Муниципальному учреждению «Спецдорсервис» поручено разработать схемы установки временных дорожных знаков и установить в соответствии с ними средства регулирования дорожного движения на время проведения работ, - сообщает пресс-служба адинистрации города Тамбова.