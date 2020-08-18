Тамбовчанка напала с ножом на мужчину, который шумел под ее окнами

49-летняя женщина ранее уже была судима

Сотрудники Росгвардии задержали тамбовчанку, которая нанесла ножевое ранение мужчине. Ночью патрульный экипаж вневедомственной охраны получил сообщение о конфликте в микрорайоне Молодежном города Уварово, переросшем в поножовщину. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы обнаружили мужчину в окровавленной одежде.

Выяснилось, что раненый со своими приятелями распивал спиртные напитки под окнами жилого дома. Жительница одной из квартир вышла сделать замечание шумной компании, в результате завязался конфликт. Женщина ушла домой, но через некоторое время вернулась с ножом и нанесла одному из мужчин ранение в живот.

- На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу и бригаду медиков, которые доставили 34-летнего пострадавшего в больницу, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тамбовской области. - 49-летнюю, ранее судимую женщину, доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Фото управления Росгвардии