В Тамбовской области потерявший управление автомобиль протаранил две легковушки

Участниками аварии стали четыре авто Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получили травмы две пассажирки легкового автомобиля, произошла 17 августа в 11 часов 45 минут на улице Садовой в районе дома №45 поселка Сатинка Сампурского района. Здесь столкнулись автомобили «ВАЗ-2107», под управлением 20-летнего мужчины и «Hyundai Sonata». За рулем иномарки находилась 46-летняя женщина. После столкновения автомобиль «Hyundai Sonata» продолжил движение и наехал на припаркованные «Lada Vesta» и «Honda Accord».

- В результате аварии травмы получили пассажирки автомобиля «Lada Vesta», женщины 25 и 29 лет, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Пострадавших доставили в ТОГБУЗ Сампурская ЦРБ.