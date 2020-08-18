Тамбовчане могут сдать макулатуру

В Тамбове проведут акцию по сбору макулатуры. На временном пункте в здании Профсоюзов 20 августа с 9 до 15 часов общественники будут принимать старые книги, периодические печатные издания, картонные изделия и отработанную упаковку.

После сдачи вторсырье попадет на перерабатывающие заводы, где из него изготовят новые изделия в зависимости от плотности собранного материала.

- Акция по приему старой бумаги проводится в областном центре в четвертый раз, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Так, аналогичное экологическое мероприятие состоялось в июле.