В Тамбов привезут мощи святой Матроны Московской

В Тамбове 26 августа на Соборной площади православные верующие встретят ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской. Святыня пробудет в Спасо-Преображенском кафедральном соборе до 13 сентября.

- Ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской будет доставлен на Тамбовскую землю по благословению Его Святейшества, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в рамках Международной молодежной просветительской программы «Духовная связь», - сообщили в пресс-службе Тамбовской епархии.

В течение всего времени пребывания святых мощей духовенство Тамбовской епархии будет ежедневно совершать молебны с чтением акафиста.