Полмиллиона тамбовчан привьют от гриппа

В управлении здравоохранения Тамбовской области рассказали о подготовке к предстоящему эпидсезону респираторно-вирусных инфекций. Одной из наиболее действенных мер профилактики гриппа и ОРВИ является вакцинация населения, которая начнется уже в ближайшее время.

Всего планируется привить более 500 тысяч человек. Прежде всего, прививку должны сделать люди, входящие в группу риска – лица преклонного возраста, люди, страдающие серьезными хроническими заболеваниями, медработники, а также сотрудники предприятий торговли, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства.

- Для повышения эффективности проведения прививочной кампании в учреждениях здравоохранения области создано более 350 мобильных прививочных бригад, которые будут проводить иммунизацию на предприятиях области, в МФЦ, общеобразовательных организациях, на дому – лицам пожилого возраста с хроническими заболеваниями, - пояснили в управлении здравоохранения Тамбовской области.

По данным Роспотребнадзора, случаев гриппа в Тамбовской области пока не зафиксировано. Вместе с тем сохраняется угроза распространения коронавирусной инфекции. В разгар сезона простудных заболеваний не исключена вероятность заражения одновременно коронавирусом и гриппом. В таком случае потребуется более серьезное лечение, а сам процесс выздоровления будет более тяжелым, в связи с чем, медики призывают заранее защитить свое здоровье и сделать прививку от гриппа.

В лечебных организациях региона созданы необходимые запасы антибактериальных и противовирусных препаратов, средств индивидуальной защиты и дезинфектантов. Медики проходят подготовку для работы в период сезонного подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом в условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции.

В настоящее время полностью обеспечена потребность учреждений здравоохранения в аппаратах ИВЛ и пульсоксиметрах. Имеется аппарат для экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Для обслуживания вызовов на дому, а также обеспечения работы дополнительно развернутых инфекционных стационаров в период эпидемического подъема заболеваемости планируется дополнительно привлечь свыше 3 тысяч медицинских работников. Для оказания неотложной помощи на дому в период эпидемии предусмотрено создание 41 дополнительной бригады.