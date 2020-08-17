Тамбовчане могут подарить библиотекам книги в честь Дня знаний

В Тамбове всех желающих приглашают принять участие в акции книгодарения, посвященной Дню знаний. Жители областного центра до 30 сентября могут подарить книги местным библиотекам, тем самым пополнить их фонд литературы к новому учебному году.

- Принять участие в мероприятии можно разными способами: принести литературу в любую библиотеку областного центра; рассказать об акции как можно большему количеству знакомых и друзей, в том числе в социальных сетях; помочь организаторам в сборе и доставке книг в библиотеки, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.

Адреса библиотек можно узнать сайте централизованной библиотечной системы города Тамбова в разделе «Контактная информация»: http://www.cls-tambov.ru/ru/contacts/.