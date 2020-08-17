На Тамбовщине появятся еще четыре виртуальных концертных зала

С 2019 по 2024 годы, в рамках федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура», в Тамбовской области будет создано 6 виртуальных концертных залов. Первые 2 виртуальных концертных зала были созданы в 2019 году на базе Тамбовтеатра и Мичуринского драматического театра. Весной этого года Министерство культуры РФ проводило конкурсный отбор на создание виртуальных концертных залов в городах в 2021-2022 годах.

От Тамбовской области были поданы 4 заявки: из г. Уварово ( «Детская школа искусств г. Уварово»), г. Котовска («Котовская детская школа искусств»), г.Рассказово («Централизованная библиотечная система») и г. Кирсанова (Центр культуры и досуга «Золотой витязь»)

- На минувшей неделе в Министерстве культуры РФ объявили победителей конкурсного отбора. Все тамбовские заявки от учреждений культуры признаны победителями. Виртуальные концертные залы в 2021 году появятся в г. Уварово и г. Котовске, а в 2022 году в г. Рассказово и г. Котовске, - сообщили в управлении культуры и архивного дела области.