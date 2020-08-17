Тамбовчанка представилась экстрасенсом и обманула жительницу столичного региона почти на 5 тысяч рублей

Сотрудники полиции раскрыли преступление, совершенное 15 декабря прошлого года. Тогда 32-летняя жительница Московской области нашла в социальной сети объявление об оказании магических услуг. Дистанционно лжеэкстрасенс определила причину всех неприятностей женщины – на ней порча, которую можно убрать за дополнительную плату. 32-летняя гражданка согласилась на сеанс и после дистанционного проведения ритуала перевела на счет мошенницы 4800 рублей.

В итоге никакого результата потерпевшая не получила. После аферистка уже не выходила на связь. Сотрудники уголовного розыска нашли аферистку, которая проживает в районном поселке Сосновка. После опроса 24-летняя девушка созналась в мошенничестве, по ее словам, полученные преступным путем деньги она сразу же потратила на себя.

- В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.