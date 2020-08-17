В Тамбовском районе спор о тюрьме закончился убийством

Ночью, 16 августа этого года, в квартире одного из домов села Покрово-Пригородное Тамбовского района обнаружено тело 43-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

По подозрению в совершении преступления был задержан 49-летний местный житель. Как оказалось, подозреваемый в компании знакомых распивал алкоголь в квартире у одного из них. Мужчина стал спорить на тюремные темы с потерпевшим, который также как и он ранее отбывал наказание в местах лишения свободы. Между ними возник словесный конфликт в процессе которого подозреваемый схватил нож и ударил им знакомого в грудь. После этого, взяв спиртное, мужчина пошел домой. Орудие убийства он выбросил по дороге. Прибывшие на место происшествия медработники констатировали смерть потерпевшего.

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательственной базы. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.