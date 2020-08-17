Тамбовский театр даст спектакли под открытым небом

Новое пространство будет открыто в Тамбовском академическом драматическом театре. Зрители смогут увидеть спектакли на новой сценической площадке, оборудованной в театральном дворе. 21, 22 августа в 18 часов будет показана искромётная комедия из итальянской жизни «Без паники, синьоры!» режиссера-постановщика Ивана Алифанова.

23 августа в 18 часов тамбовчанам представят спектакль «Земляки» по рассказам Василия Шукшина ( режиссер-постановщик Ирина Гурулёва). Как рассказала постановочная команда спектакля, это будет «разговор по душам без антракта».

- Формат мероприятий «под открытым небом» в настоящее время очень актуален в связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса, напоминает пресс-служба администрации Тамбовской области.