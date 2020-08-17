В Тамбовской области мужчина украл рельсы с железнодорожной ветки

В конце июля в полицию Моршанска поступило сообщение о краже металлических изделий. Как оказалось, злоумышленник похитил подъездные пути с неогороженной территории приусадебного участка в пригороде Моршанска.

Владелец недвижимости, проживающий в областном центре, когда-то выкупил этот участок, на котором оказались недействующие железнодорожные ветки. Злоумышленник воспользовался тем, что территория слабо охраняется и совершил преступление. Для транспортировки рельсов он нанял грузчиков, не знавших о принадлежности металлоизделий другому хозяину.

В ходе проводимых мероприятий полицейские установили, что кражу совершил 55-летний житель Моршанска. Выяснилось, что похищенные рельсы он сдал в пункт приема металла. В отделе полиции мужчина сознался в преступлении.

- Проводится дальнейшее расследование на предмет причастности задержанного к аналогичным хищениям. После проведения экспертизы и установления материального ущерба возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1. статьи 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.