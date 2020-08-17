156,7 миллиона потратят на питание младших школьников в Тамбовской области

Подписано соглашение с Минпросвещения России о предоставлении бюджету Тамбовской области субсидии на обеспечение бесплатным горячим питанием всех школьников 1-4 классов. Как отметили в управлении образования и науки области, на эти цели с сентября по декабрь 2020 года будет направлено 156,7 миллиона рублей. Из них 142,7 миллиона рублей - средства федерального бюджета. Остальную часть на условиях софинансирования выделят из бюджета региона.

Средства субсидии будут направлены на закупку продуктов питания по единой стоимости из расчета 53,8 рублей на организацию одного приема пищи в день. По информации управления образования и науки области, в 2019-2020 учебном году стоимость питания детей льготных категорий в большинстве муниципалитетов не превышала 40 рублей в день.

Муниципалитеты сами выбирают, когда будут кормить детей - организуют бесплатный завтрак или обед. Например, школы Тамбова по традиции обеспечивают детей горячим завтраком. Во многих сельских школах, куда ребят привозят из отдаленных населенных пунктов, предпочтение отдают горячему обеду. В любом случае, этот вопрос обсуждается с родителями, после чего и принимается решение.

- В Тамбовской области с 1 сентября 2020 года бесплатным горячим питанием будут обеспечены все учащиеся 1-4 классов, а это 40 489 детей, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.