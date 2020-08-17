В Тамбовской области стартовала диспансеризация детей-сирот

Бригада врачей Тамбовской областной детской клинической больницы посетила Рассказовский район. Здесь провели прием врачи наиболее востребованных специальностей: педиатр, невролог, психиатр, офтальмолог, детский хирург, оториноларинголог, ортопед, детский уролог-андролог, гинеколог, стоматолог, детский эндокринолог.

Медики осмотрели юных пациентов, провели лабораторные и диагностические исследования. Для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при проведении диспансеризации предприняты все необходимые меры по обеспечению санитарно-противоэпидемической безопасности.

- Диспансеризации детей-сирот в Тамбовской области уделяется повышенное внимание, - говорит куратор проведения диспансеризации детей-сирот, врач Тамбовской областной детской клинической больницы Елена Маликова. - Организован ежемесячный мониторинг за проведением диспансеризации этой категории детей.

Профилактические осмотры детей-сирот медики проводят ежегодно. Специализированный осмотр включает в себя всестороннее обследование здоровья и развития ребенка. Его основная задача – не только выявить возможные заболевания и патологии, оценить физическое и нервно-психическое развитие ребенка, составить условно-вариативный прогноз развития, но и проанализировать итоги выполнения прошлогодних рекомендаций и назначений врачей.

В 2019 году команда специалистов областной детской больницы осмотрела в рамках диспансеризации свыше 5 тысяч детей.