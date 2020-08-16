В Тамбовской области за сутки обнаружили коронавирус у 24 человек

фото из архива "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тамбовской области прирост зараженных за минувшие сутки составил 24 человека. Среди инфицированных 11 мужчин и 13 женщин. Возраст заболевших от 23 до 87 лет. Всего за время эпидемии в регионе зарегистрировали 6 408 случаев подтвержденного коронавируса, из них 2195 без клинических проявлений.

5 615 пациентов выздоровели: 2 520 выписали из стационара, 3 095 сняли с амбулаторного наблюдения. На госпитализации сейчас 254 человека, из них диагноз «пневмония» у 198. Находятся на домашнем карантине - 1 462 тамбовчанина (из них подтвержденных случаев - 495). Сняты с наблюдения на дому - 17 417. Выписаны из больниц - 3789. Всего обследованных - 22 922