На проселочной дороге в Тамбовской области перевернулся и сгорел автомобиль: внутри находились двое УФСИНовцев

Причины трагедии выясняют следователи Фото: с сайта СУ СК России по Тамбовской области

15 августа на проселочной дороге неподалеку от села Ярославка Никифоровского района в частично заполненном водой канале обнаружили перевернутый и обгоревший автомобиль, внутри которого находились тела трех человек, двое из которых являлись сотрудниками одного из следственных изоляторов регионального УФСИН России. Согласно информации СУ СКР по Тамбовской области погибшим было 36, 37 и 46 лет.

- По данному факту следственными органами СУ СКР по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), - сообщает СУ СКР по региону. - К настоящему времени следователи и криминалисты регионального следственного управления уже завершили осмотр места происшествия, допросили основных свидетелей. Расследование уголовного дела продолжается.