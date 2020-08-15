В Тамбовской области закончили проверку школ, садов и колледжей

В течение трех недель, с 27 июля по 14 августа, специальные комиссии проверяли готовность образовательных организаций области к новому учебному году. Как пояснили в управлении образования и науки области, приемку проходили 433 образовательные организации, 272 детских сада, 19 средних профессиональных организаций, 63 организации дополнительного образования, 1 организация дополнительного профессионального образования.

Эксперты проверяли состояние пищеблоков, столовых, учебных классов, медицинских кабинетов, спортивных и актовых залов. В состав межведомственной комиссии по приемке учреждений образования Тамбовской области вошли представители управления образования и науки региона, государственного пожарного надзора, Роспотребнадзора, Госавтоинспекции, полиции.

У каждого члена комиссии было свое направление. Например, инспекторы федерального государственного пожарного надзора провели проверку обеспечения пожарной безопасности в образовательных учреждениях. В ходе приемки особое внимание уделялось качеству проведения противопожарных инструктажей с работниками, знанию персоналом требований пожарной безопасности и действий в случае возникновения пожара. Проверяли состояние электрооборудования, путей эвакуации, наличие и исправность первичных средств пожаротушения, источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения. Выявленные нарушения требований пожарной безопасности будут устранены до начала учебного процесса. Сотрудники Госавтоинспекции проследят за подъездными дорогами, установкой дорожных знаков и общей безопасностью дорожного движения около школ. Специалисты Роспотребнадзора проверили наличие всех необходимых средств защиты и дезинфекции.

- Приемка школ – это традиционная процедура, которая не только подводит итог летней подготовки учреждений к новому учебному году, но и определяет планы на перспективу. В новом учебном году в школах области по предварительным данным сядут за парты около 96 тысяч ребят. И, как отметили в управлении образования и науки области, одна из главнейших задач системы образования – сохранение здоровья детей и нераспространение инфекции внутри детских коллективов, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.