Тамбовчане могут найти погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны родственников

При поддержке Фонда президентских грантов начал свою деятельность Всероссийский центр приёма и обработки обращений граждан РФ по поиску информации о погибших и пропавших без вести родственниках в годы Великой Отечественной войны в рамках проекта «Установление судеб погибших и пропавших без вести защитников Отечества». Авторы идеи – сотрудники фонда «Народный проект».

С помощью онлайн-сервиса «Найти солдата» (poisk.proektnaroda.ru) по принципу «одного окна» граждане могут бесплатно подать заявку на установление судьбы родственника — участника Великой Отечественной войны.

Если по каким-то причинам человек не сможет самостоятельно оформить запрос через сайт, то он может обратиться на горячую линию проекта по телефону 8-800-300-68-97, операторы примут заявку на исследование боевого пути их родственника.

- Необходимость проекта возникла ввиду заинтересованности и желания граждан, прежде всего, молодежи, полyчить информацию о своих родственниках - участниках Великой Отечественной войны, погибших или пропавших без вести в годы войны. Статистика обращений на горячую линию Бессмертного полка показала, что жители нашей страны всё активнее интересуются корнями своей семьи и судьбами военного поколения. Порядка 70 процентов звонков - это заявки на установление судеб участников Великой Отечественной войны, - отмечают в фонде «Народный проект».