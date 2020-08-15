Тамбовчане организовали поддельный магазин по продаже автозапчастей

В Тамбовской области сотрудники уголовного розыска задержали двух жителей Токаревского района, подозреваемых в серии интернет-мошенничеств. Злоумышленники, создали интернет-магазин по продаже запасных частей к автомобилям с доставкой в любой регион России.

10 августа в полицию обратилась женщина, проживающая в Подмосковье, которая стала жертвой мошенников. Она нашла на интернет-сайте информацию о продаже автомобильных колес и договорилась о покупке с продавцом, оплатив аванс в размере 24 000 рублей. После этого «продавец» перестал выходить на связь. Учитывая, что телефоны интернет-магазина были зарегистрированы на территории Тамбовской области, она обратилась за помощью к нашим полицейским. Аналогичное сообщение пришло из Красноярского края. Мужчина перевел «продавцам» 21 800 рублей. После совершения платежа лжепродавец выключил телефон.

В ходе расследования полицейские оперативным путем получили информацию о том, что к совершению преступления причастны молодые люди 33 и 23 лет, проживающие в Токаревском районе. Подозреваемых задержали. В ходе проведения обысков у них была изъята компьютерная техника, где полицейские нашли подтверждение преступной деятельности задержанных. Оперативники установили, что злоумышленники открыли интернет-магазин в социальной сети с целью обманным путем заработать деньги. На страничке в социальной сети они предлагали покупателям автомобильные принадлежности и запчасти на порядок ниже рыночной. Кроме того, сроки доставки по территории России были минимальные.

- В настоящее время следственным отделом МОМВД России «Мордовский» возбужденно уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - В ходе расследования будет установлена причастность подозреваемых в совершении аналогичных преступлений, совершенных на территории региона.