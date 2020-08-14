В Тамбовской область директор казенного предприятия украл из кассы более 100 тысяч рублей

В Уваровском районе экс-директор муниципального казенного учреждения осужден за присвоение денежных средств организации.

Установлено, что директор МКУ «Центр хозяйственного обслуживания» похитил из кассы предприятия около 130 тысяч рублей, предназначенных для покупки запчастей к служебному транспорту.

В суде руководитель предприятия признал свою вину. В процессе расследования уголовного дела мужчина частично возместил причиненный организации ущерб.

- Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ. Ему назначили 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.