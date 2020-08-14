В Тамбове скоро демонтируют мост на ул. Базарной

Мост отремонтируют в ноябре этого года Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове продолжается реконструкция участка автодороги от Студенецкой набережной до улицы Студенецкой. Переустройство многочисленных коммуникаций, которые были расположены у тела моста и дороги, в пешеходных тротуарах и земполотне, — линий связи и высоковольтных электрических линий почти завершено. Все работы подрядчика сейчас сосредоточены под землей — в коммуникационных смотровых люках.

- Электрический кабель мы уже перенесли и подключили по новой линии, сейчас наши специалисты занимаются переключением линии связи, - говорит производитель работ, представитель подрядной организации Анатолий Скурлатов. - Параллельно с этим ведется работа по устройству эстакады. Укладка трубопровода и земляные работы завершены. Все почти готово к демонтажу моста. Ждем соответствующее уведомление, чтобы приступить к этому важному и ответственному этапу реконструкции. Тем более, что объект этот представляет особый интерес. Ведь мост построили 100 с лишним лет назад. И нам, дорожным строителям любопытно, как строили, какой материал использовали. Думаю, что здесь применялся кирпич местного кустарного производства, который обжигался поэтапно, не перегревался, поэтому обладает особой прочностью. Вряд ли мы увидим на нем маркировку, ее ставили только в начале XIX века.

Напомним, весь комплекс работ предусматривает полную замену конструкции дорожной одежды, восстановление и замену пешеходных тротуаров, троллейбусных опор и уличного освещения, включая переустройство коммуникаций. Мост превратится в водопропускную двухочковую трубу, выполненную из металлических гофрированных труб, основание дороги будет выполнено из габионной конструкции - контейнеров из особо прочной сетки, заполненных булыжными камнями. Стоимость реконструкции данного участка автодороги, начиная с подготовительных работ и заканчивая нанесением горизонтальной дорожной разметки, - около 75 миллионов рублей. Срок окончания работ — ноябрь этого года.