Тамбовчане продавали несуществующие автомобильные колеса жителям других регионов

В полицию города Тамбова за помощью обратилась жительница Московской области, которая стала жертвой мошенников. Выяснилось, что женщина нашла на интернет-сайте объявление о продаже автомобильных колес. Потерпевшая договорилась о покупке с продавцом перевела ему в качестве аванса 24 тысячи рублей. После это продавец перестал выходить на связь.

Аналогичный случай произошел с жителем Красноярского края. Мужчина перевел продавцам аванс за автомобильные колеса в размере 21 800 рублей. После совершения платежа лжепродавец выключил телефон.

Полицейские установили, что злоумышленники организовали интернет – магазин по продаже автомобильных принадлежностей и гарантировали покупателям, что стоимость колес будет гораздо ниже рыночной. Кроме того, мошенники убеждали людей, что сроки доставки по территории России будут минимальными.

- Личность предполагаемых злоумышленников была установлена в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Ими оказались жители Тамбовской области 33-лет и 23-лет. Злоумышленники были задержаны и доставлены в отдел полиции.В настоящее время следственным отделом МОМВД России «Мордовский» возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статья 159 УК РФ (Мошенничество). В ходе расследования будет установлена причастность подозреваемых в совершении аналогичных преступлений, совершенный на территории региона, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.