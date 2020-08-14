В Тамбовской области 20-летний парень украл оставленный без присмотра мотоцикл

В дежурную часть ОМВД по Тамбовскому району поступило сообщение от жителя села Беломестная Двойня о краже мотоцикла «ИЖ Планета-5». Прибывшие по указанному адресу полицейские опросили свидетелей и осмотрели место происшествия. В ходе проведения оперативных мероприятий стражи порядка установили личность вора. Им оказался 20-летний парень.

Молодой человек был задержан и доставлен в отдел полиции. Он сознался в краже и пояснил, что похитил мотоцикл со двора свободным доступом, а затем спрятал его, чтобы в дальнейшем использовать в личных целях.

- В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. По результатам проведённой экспертизы будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража, тайное хищение чужого имущества», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.