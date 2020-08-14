Восемь из 11 пляжей Тамбова непригодны для купания

Последнее исследование качества воды на городских пляжах показало, что восемь из 11 зон отдыха Тамбова непригодны для купания. Санитарные врачи проверяли воду на соответствие санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям.

По результатам лабораторных исследований, проведенных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области», вода водоемов не соответствует требованиям санитарного законодательства в следующих местах купания: правый берег канала р.Цны в районе парка Дружбы, пляж «Дружба» (по микробиологическим показателям); правый берег р.Цны на Рассказовском шоссе в районе «Кривого» моста пляж «Изумрудный»(по микробиологическим показателям); правый берег канала реки Цны в районе парка Дружбы вблизи «Тезикова» моста, пляж «Детский» (по микробиологическим показателям); левый берег канала р.Цна в районе ул.Набережная, 14, пляж «Парус» (по микробиологическим показателям); карьер «Ласковский» со стороны парка «Победы», пляж «Олимпийский» (по микробиологическим и паразитологическим показателям); карьер «Ласковский» со стороны ул.Никифоровской, пляж «Ласковский» (по микробиологическим показателям); левый берег р.Цны на Рассказовском шоссе после «Кривого» моста, пляж «Спортивный» (по микробиологическим показателям) и правый берег канала р.Цны в районе первого моста по Рассказовскому шоссе, пляж «Лагуна» (по микробиологическим показателям).