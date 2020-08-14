Правительство России выделило Тамбовщине почти 150 млн рублей на стимулирующие доплаты медикам

Тамбовская область получила 149,86 миллионов из резервного фонда Правительства России, которые пойдут на дополнительные выплаты медицинским работникам. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

- Средства направлены на финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

По информации регионального управления здравоохранения области, до 15 августа выплаты за июнь-июль получат 6 561 медработник на общую сумму 99,86 млн рублей. Оставшуюся часть средств выплатят за август.