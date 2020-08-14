Жители городов и районов Тамбовщины могут попасть на прием к замруководителя регионального СУ СКР

В августе 2020 года заместитель руководителя следственного управления СК России по Тамбовской области Михаил Медюлянов проведет выездные приемы жителей в городах и районах области. Записаться на прием можно по телефону: 8 (4752) 71-00-61.
ГРАФИК ПРИЕМА:
14 августа с 11 до 13 часов в Рассказовском районе (г. Рассказово, ул. Лермонтова, д. 3, здание следственного отдела);
17 августа с 11 до 13 часов в г. Котовск (г. Котовск, ул. Свободы д. 8, здание администрации города);
18 августа с 11 до 13 часов в Уваровском районе (г. Уварово, пер. Гагарина, д. 10, здание следственного отдела);
19 августа с 11 до 13 часов в Пичаевском районе (с. Пичаево, ул. И. Волчкова, д. 6, здание районной администрации);
20 августа с 9 до 11 часов в Первомайском районе (р.п. Первомайский, пл. Ленина, д. 11, здание районной администрации);
20 августа с 12 до 14 часов в Мичуринском районе (г. Мичуринск, ул. Украинская, д. 89 г, здание следственного отдела);
21 августа с 11 до 13 часов в Кирсановском районе (пос. Овсяновская дорога, ул. МСО, д. 15, здание следственного отдела);
24 августа с 11 до 13 часов в Сосновском районе (р.п. Сосновка, ул. Интернациональная, д. 213, здание районной администрации);
26 августа с 11 до 13 часов в Жердевском районе (г. Жердевка, ул. Первомайская, д. 165А, здание следственного отдела).
27 августа с 11 до 13 часов в Бондарском районе (с. Бондари, ул. К.Маркса, д. 2, здание районной администрации);
28 августа с 11 до 13 часов в г. Тамбов (г. Тамбов, Успенская площадь, д. 1 В, здание следственного отдела).